El Gobierno reglamentó un capítulo clave de la reforma laboral para fomentar el empleo formal

La medida fue oficializada mediante el Decreto 315/2026 y forma parte de uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Hoy 09:15

El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta incluida en la reforma laboral que busca promover la contratación de trabajadores en el sector privado y reducir la informalidad.

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La medida fue establecida mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y sus principales ministros. El régimen contempla una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses desde el alta de la nueva relación laboral.

De acuerdo con la normativa, podrán acceder al beneficio las relaciones laborales que se inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive.

El esquema apunta a cuatro grupos específicos de trabajadores: personas que no contaban con empleo formal al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a su contratación, ex monotributistas sin relación de dependencia privada reciente y trabajadores cuyo último empleo registrado haya sido en el sector público nacional, provincial o municipal.

La puesta en marcha de este capítulo laboral se da luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo levantara la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma, lo que permitió al Ejecutivo avanzar con la implementación del régimen.

La normativa también establece que las nuevas incorporaciones bajo este sistema no podrán superar el 80% de la nómina total del empleador. En caso de incumplimiento, la empresa perderá los beneficios y deberá abonar las contribuciones adeudadas, junto con los intereses y sanciones correspondientes, bajo supervisión de ARCA.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca avanzar en uno de los puntos centrales de su agenda laboral: incentivar la formalización del empleo mediante beneficios fiscales para los empleadores que incorporen trabajadores dentro del marco previsto por la ley.