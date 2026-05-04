Joven sorprende al hacer compras con una serpiente gigante en Bolivia

Un video viral muestra a un hombre realizando compras con una serpiente gigante en Fernández Alonso, generando diversas reacciones en redes sociales.

Hoy 10:14

En un evento que ha dejado a muchos boquiabiertos, un joven de Fernández Alonso fue grabado mientras realizaba compras con una serpiente de gran tamaño alrededor de su cuello.

El video, que ha acumulado cientos de visualizaciones en TikTok, retrata al hombre, vestido con ropa de trabajo, pagando por bebidas con una sorprendente calma, mientras el reptil se muestra tranquilo y habituado a la interacción humana.

El autor del video, identificado como @ervin0616, decidió añadir un toque de humor a la grabación utilizando la famosa banda sonora de “El libro de la selva”, lo que contribuyó a la viralidad del clip.

En la descripción del video, se puede leer la frase “¿Eres tú, Mowgli?”, estableciendo una comparación entre el protagonista del video y el icónico personaje de Disney, lo que desató una serie de reacciones entre los usuarios de la red.

Las reacciones del público se han dividido en tres principales categorías: el tono humorístico, la preocupación por el bienestar del reptil y el reconocimiento de la cultura del Oriente boliviano donde es común encontrar personas que conviven con animales menos convencionales.

Activistas y ciudadanos han expresado su inquietud sobre si es apropiado que un animal silvestre esté presente en un entorno comercial, cuestionando el bienestar del ejemplar.

A pesar de la atención que ha generado, la identidad del “Mowgli cruceño” permanece desconocida, aunque su inusual presencia en las calles de Fernández Alonso ha sido un suceso memorable en la región.