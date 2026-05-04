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Policiales

Barrio Almirante Brown: un automovilista chocó a una trabajadora de delivery y se dio a la fuga

El accidente se produjo en la intersección de la avenida Solis y la calle Martin Herrera del barrio del sur santiagueño.

Hoy 10:28

Una joven que regresaba a su casa durante la madrugada de ayer sufrió un violento siniestro vial mientras se desplazaba en su motocicleta, tras ser embestida por un automóvil que luego se dio a la fuga.

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La víctima perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto, donde quedó tendida hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Según se pudo reconstruir, el hecho ocurrió alrededor de las 0:50 en la intersección de avenida Solís y Martín Herrera. La mujer, de 26 años y empleada como repartidora, fue impactada por un automóvil Ford Fiesta, cuyo conductor aún no fue identificado.

De acuerdo con el testimonio brindado por la joven a los efectivos policiales, el vehículo circulaba a alta velocidad y con la música a un volumen elevado. Ambos rodados se desplazaban en el mismo sentido cuando el automóvil intentó realizar un giro en “U” e impactó desde atrás a la motocicleta Honda Biz 125 cc que conducía.

Tras el choque, el conductor del Ford Fiesta huyó rápidamente del lugar, dejando a la joven herida sobre la calzada. El automóvil presentaría daños visibles, especialmente en el vidrio y en la puerta trasera.

Personal de salud acudió al lugar y trasladó a la víctima al hospital, donde se constató que presenta lesiones de consideración, con una de sus piernas comprometida.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 3.

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