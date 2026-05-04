Este martes y miércoles: EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:22

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 5 de mayo: de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maco (sobre Independencia Prolongación); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Beltrán y sus zonas rurales aledañas (dpto. Robles); de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Juan Díaz de Solís Ampliación de la ciudad Capital; de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Guardia Escolta (dpto. Belgrano) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Sumampa, Sumampa Viejo, La Higuera y Paso De Oscares (dpto. Quebrachos).

Miércoles 6 de mayo: de 08;00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Bosco 3, Juan Felipe Ibarra, General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital y a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendido entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de San Pedro (dpto. Capital); de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital; de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Horcotucucuna y Ramirez de Velazco. (dpto. Quebrachos); de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de Villa la Punta, Sol de Mayo y Maquijata (dpto. Choya) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a la localidad de La Tijera (dpto. Banda).

