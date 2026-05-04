Este martes y miércoles: EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Martes 5 de mayo: de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maco (sobre Independencia Prolongación); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Beltrán y sus zonas rurales aledañas (dpto. Robles); de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Juan Díaz de Solís Ampliación de la ciudad Capital; de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Guardia Escolta (dpto. Belgrano) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Sumampa, Sumampa Viejo, La Higuera y Paso De Oscares (dpto. Quebrachos).
Miércoles 6 de mayo: de 08;00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Bosco 3, Juan Felipe Ibarra, General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital y a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendido entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de San Pedro (dpto. Capital); de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital; de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Horcotucucuna y Ramirez de Velazco. (dpto. Quebrachos); de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de Villa la Punta, Sol de Mayo y Maquijata (dpto. Choya) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a la localidad de La Tijera (dpto. Banda).