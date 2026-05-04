“Emociones en colores”, la propuesta semanal del CCB para los más pequeños

Se trata de un taller que propone explorar el mundo de las emociones a través del color, las formas y la pintura.

Hoy 10:15

El Centro Cultural del Bicentenario dictará, este martes 5 y el jueves 8 de mayo, el taller “Emociones en colores”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

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Este taller propone explorar el mundo de las emociones a través del color, las formas y la pintura. Los niños podrán reconocer, expresarse libremente y lo que sienten de una manera lúdica, promoviendo la identificación y la manifestación de sus sentimientos, desarrollando la inteligencia emocional y el lenguaje simbólico a través del arte.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.