Washington dice que es falso: Irán afirma que atacó con misiles un barco de guerra de EE.UU. en Ormuz

Agencias iraníes indicaron que el buque de la Armada norteamericana no obedeció las órdenes de la Guardia Revolucionaria para detenerse. El incidente ocurre luego de que Trump anunciara una misión naval para guiar a los buques varados fuera del estrecho de Ormuz.

Hoy 08:45

Dos misiles impactaron un buque de la Armada estadounidense cerca de la isla Jask, en el estrecho de Ormuz, después de que este ignorara las advertencias de la Guardia Revolucionaria para que se detuviera, según informó la Guardia Revolucionaria.

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El comando Central de Estados Unidos publicó en su cuenta de X que la información era falsa. En un chequeo de la noticia, el CENTCOM dijo que "ningún buque de la Armada estadounidense ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses están apoyando el Proyecto Libertad y haciendo cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes".

El ataque se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el lunes una misión naval, denominada Proyecto Libertad, para guiar a los buques varados fuera del estrecho de Ormuz.

La agencia de noticias iraní Fars, citando fuentes locales, informó que dos misiles impactaron contra el buque estadounidense, siguiendo reportes del ejército iraní confirmando que su armada impidió la entrada de buques de guerra estadounidenses al estrecho de Ormuz mediante una advertencia firme y contundente.

"Se anunciarán más detalles posteriormente", indicó un breve comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim.

Advertencia iraní

El general de división Ali Abdollahi, comandante del cuartel general militar central Khatam al-Anbiya, ya había advertido a las armadas extranjeras que no ingresen al estrecho de Ormuz para escoltar buques mercantes.

También afirmó que los "líderes criminales y el ejército terrorista de Estados Unidos" han "puesto en riesgo la seguridad del comercio y la economía mundiales" debido al ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero.

"Los partidarios de la malvada América deben tener cuidado y no hacer nada que les cause un arrepentimiento irreparable, porque la acción agresiva de Estados Unidos para perturbar la situación actual no tendrá otro resultado que complicar la situación y poner en peligro la seguridad de los buques en esta zona", citó la agencia de noticias Fars a Abdollahi.

Trump anunció el lanzamiento de "Proyecto Libertad" a petición de los países cuyos buques se encuentran varados en el estrecho, para "guiar sus barcos fuera de forma segura de estas vías marítimas restringidas".

Qué puede pasar

Es difícil saber qué postura adoptará Estados Unidos hacia Irán hasta que se confirme que uno de sus buques fue atacado con misiles, dijo a Al Jazeera Alexandru Hudisteanu, analista militar y marítimo.

Después de todo, “si un buque ha sido alcanzado, no es algo que se pueda ocultar fácilmente, por lo que lo más probable es que (EE. UU.) emita un comunicado” para confirmar o desmentir un ataque, agregó.

También es importante tener en cuenta que ambos países siguen en guerra, aclaró.

Para Irán, el estrecho de Ormuz es la “única baza” que tiene para las negociaciones de paz, señaló Hudisteanu.

Esto significa que Irán hará todo lo posible por “defender” Ormuz.