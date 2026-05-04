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Confirmaron el aumento de jubilaciones para mayo: cómo quedan los haberes

El organismo previsional oficializó la suba según la fórmula atada a la inflación.

Hoy 09:39

El Gobierno oficializó el aumento de 3,38% para mayo de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la ANSES. Es por la fórmula de movilidad jubilatoria, que sigue la inflación y que fue implementada por el DNU 274/24.

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Mediante la resolución 110/2026, se estableció que la jubilación mínima pasará de $380.319,31 a $393.174,10 en mayo. Mientras, los haberes máximos de máximos del quinto mes del año quedarán en $2.645.689,38.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES que cobran hasta un haber mínimo percibirán el bono de $70.000.

“La suma se otorga para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”, remarcaron desde el Gobierno al momento de oficializar el extra.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 3,38% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en mayo de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $393.174,10. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $463.174,10.
  • La jubilación máxima: $2.645.689,38;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.539,28;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.221,86.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.859,20.

La AUH y otras asignaciones subirán también 3,38%, dada la inflación en marzo que reportó el INDEC. Así quedarán desde mayo de la siguiente manera:

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $141.285,31.
  • La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $70.862,64 para el primer escalón de ingresos.

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