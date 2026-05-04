El Ballet Folklórico Jorge Newbery representó a Santiago del Estero en un encuentro internacional en Bolivia

El elenco participó del XX Encuentro Latinoamericano Juvenil de Danzas Folklóricas en Cochabamba, con presentaciones, talleres e intercambios culturales junto a delegaciones de la región.

Hoy 09:12

El Ballet Folklórico “Jorge Newbery” participó del 15 al 22 de abril del XX Encuentro Latinoamericano Juvenil de Danzas Folklóricas, realizado en la ciudad de Cochabamba, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

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La delegación viajó con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura del Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, formando parte de un evento que reunió a agrupaciones de Chile, Perú y distintos departamentos bolivianos.

Durante su estadía, el elenco desarrolló una intensa agenda de actividades socioculturales que incluyó presentaciones en programas televisivos como Unitel y Televisión Universitaria, además de una conferencia de prensa en la Alcaldía de Cochabamba. También ofrecieron tres galas en el Teatro José María Achá y participaron de intervenciones artísticas en espacios públicos como el Paseo Portales.

El encuentro promovió además el intercambio cultural entre los grupos participantes a través de seminarios y talleres, donde los integrantes del ballet compartieron conocimientos y experiencias con otros bailarines de la región. Estas instancias fortalecieron los lazos entre las distintas delegaciones y contribuyeron a la difusión del folklore latinoamericano.

Como parte de las actividades complementarias, la delegación realizó visitas a sitios emblemáticos como el Santuario de la Virgen de Urkupiña, en Quillacollo, y el Cristo de la Concordia, íconos culturales y religiosos de Cochabamba.

El Ballet Folklórico Jorge Newbery continúa así consolidando su presencia en escenarios internacionales. El elenco es miembro adherido del Consejo Argentino de la Danza, del Fórum Mundial de Folklore Permanente de Abrassoffa, de WAPA América (Asociación Mundial de Artes Escénicas) y de IFFGA (International Festivals & Folklore Groups Association), instituciones que nuclean a organizaciones dedicadas a la promoción y preservación de las danzas tradicionales.