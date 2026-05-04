El municipio acompaña a un piloto bandeño que continúa avanzando en su carrera automovilística

A sus 17 años, ya suma múltiples títulos y sueña con consolidarse a nivel nacional.

Hoy 13:52

La Municipalidad de La Banda acompañó la presentación oficial del auto del joven piloto bandeño Agustín Viano, quien con tan solo 17 años continúa dando importantes pasos en su carrera dentro del automovilismo.

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El evento se llevó a cabo en el Kartódromo Francisco de Aguirre, donde el joven deportista compartió con el público este momento tan significativo en su trayectoria, rodeado de familiares, amigos y seguidores.

Durante la jornada, Viano expresó su emoción por concretar uno de sus objetivos: “Es un momento muy especial, siento un gran alivio de que finalmente se me haya dado esta oportunidad y estoy con muchas expectativas por lo que viene”.

El piloto destacó que su pasión por el automovilismo comenzó desde muy pequeño, iniciándose a los 8 años en el karting y logrando su primera victoria a los 9. A lo largo de su recorrido, ha competido en distintas categorías, alcanzando en total ocho campeonatos y varios subcampeonatos, consolidando una trayectoria marcada por el esfuerzo y la constancia.

En relación a sus metas a futuro, señaló que su objetivo es continuar creciendo dentro del automovilismo nacional y seguir avanzando en su carrera deportiva, con la mirada puesta en las categorías más importantes del país.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes están comenzando: “Que nunca bajen los brazos, todo llega a su debido tiempo. Tuve momentos difíciles, pero seguí adelante y hoy puedo cumplir este sueño”.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa acompañando e impulsando el deporte local, apoyando a jóvenes talentos bandeños y generando oportunidades para su crecimiento, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental de inclusión, desarrollo y superación personal.