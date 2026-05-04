El arquitecto de la casa de Manuel Adorni afirmó que las refacciones costaron US$245.000

El contratista declaró ante la Justicia en la causa que investiga las obras en el country donde reside el jefe de Gabinete.

Hoy 14:28

En medio de la causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni, el contratista a cargo de las refacciones de la casa en el country Indio Cuá, Matías Tabar, declaró este lunes que el jefe de Gabinete le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por el costo de los arreglos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los Tribunales de Comodoro Py, Tabar aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que las obras se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025, plazo en el que se hizo el piso de la casa de 400 metros cuadrados, el baño, la cocina, el quincho y se arregló la pileta.

De acuerdo al testimonio, Adorni ya le pagó todos los arreglos en dos partes: US$55 mil en 2024 y los US$190 mil restantes en 2025. Además, el contratista aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.

Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, fue citado para explicar los trabajos realizados en la casa de fin de semana que Adorni compró a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. El objetivo era determinar si el funcionario pagó por las renovaciones y cuánto dinero destinó a esas obras.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni negó cualquier enriquecimiento ilícito y afirmó que puede justificar los más de 100.000 dólares ya gastados y otros 335.000 dólares que debe abonar antes de noviembre, solo en propiedades.

El miércoles será el turno de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni le debe dinero. Miano, además, es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento donde vive Adorni en Caballito.

Pollicita citó a Miano con la instrucción de presentar su celular, facturas, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones del departamento de Caballito. De esta manera, se busca reconstruir el flujo de fondos y verificar si los pagos se realizaron de acuerdo a lo declarado.

Según el expediente, la escritura de la casa se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. Sin embargo, el dato clave es que el cambio de titularidad todavía no se registró en el municipio de Exaltación de la Cruz.

El informe oficial, que ya está en manos de Pollicita, señala que la propiedad sigue figurando en los registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

El foco de la investigación está puesto en el origen del dinero utilizado para comprar la casa del country y otros bienes. Según los datos que trascendieron, Adorni declaró ingresos de $3.500.000 mensuales hasta el año pasado, cifra que luego subió a $7.000.000. Sin embargo, los gastos detectados por la Justicia superarían ampliamente esos montos.

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y la lleva adelante el fiscal Pollicita, apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Adorni. Entre las medidas ordenadas, se pidieron informes a registros de la propiedad, de vehículos y movimientos financieros.