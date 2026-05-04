River recupera dos piezas clave para los playoffs tras el golpe ante Atlético Tucumán

En medio del clima tenso que dejó la derrota por 1-0 ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, River recibió una buena noticia de cara al tramo decisivo de la temporada: Sebastián Driussi y Fausto Vera volverán a trabajar con el plantel.

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El propio Eduardo Coudet lo confirmó en conferencia de prensa, luego de mostrarse crítico con el rendimiento del equipo. “Vamos a recuperar a toda la gente. Tenemos dificultades, sin dudas. Sufrimos las dos bajas y nos ha costado reemplazar a dos jugadores de mucha experiencia”, expresó el entrenador.

En esa línea, el Chacho agregó: “Mañana arranca Sebastián Driussi, arranca Fausto Vera. Así que vamos a llegar bien a los playoffs”.

El regreso de Fausto Vera aparece como una solución importante para el mediocampo. El volante central venía siendo uno de los refuerzos más utilizados hasta que sufrió un esguince de rodilla ante Carabobo. Antes de la lesión, había disputado más de mil minutos en 12 partidos.

Durante su ausencia, Coudet probó distintas variantes en esa zona, desde Giuliano Galoppo hasta Juan Cruz Meza, aunque ninguno logró consolidarse junto a Aníbal Moreno. Por eso, su vuelta podría devolverle equilibrio a un sector clave del equipo.

La idea del cuerpo técnico es que Vera pueda sumar rodaje en la Copa Sudamericana para llegar con ritmo al cruce de octavos del campeonato local, que aparece como el objetivo inmediato del semestre.

El caso de Driussi, en cambio, requiere más cautela. El delantero es el máximo goleador de River en este 2026, con seis tantos en 14 partidos, pero las lesiones lo vienen complicando desde su regreso al club.

Su última recuperación fue por un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho, sufrido durante el último Superclásico. Por eso, aunque comenzará a entrenarse con normalidad y a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico evaluará su evolución antes de definir cuándo volverá a jugar.

En principio, su presencia desde el arranque podría darse recién el próximo fin de semana, siempre que responda bien físicamente. De todos modos, no se descarta que pueda sumar algunos minutos antes para recuperar ritmo futbolístico.

Así, River se encamina a los playoffs con dos “refuerzos internos” importantes. En una etapa donde no hay margen de error, las vueltas de Driussi y Vera le devuelven variantes a un equipo que necesita reaccionar rápido.