Instituto necesita una hazaña ante Estudiantes de Río Cuarto para soñar con los playoffs

La Gloria visitará al Celeste desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini, por el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Debe ganar por una diferencia histórica y esperar otro resultado.

Hoy 15:36

Estudiantes de Río Cuarto e Instituto se enfrentarán este lunes desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini, por la postergada fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos.

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El Celeste llega a este compromiso sin chances reales de meterse en los playoffs y con la mirada puesta en otro objetivo: empezar a acomodarse para la pelea por la permanencia. En su regreso a la Primera División, el equipo de Gerardo Toro Acuña tuvo un primer semestre muy complejo.

Último en la Zona B, con apenas 5 puntos y doce derrotas, Estudiantes de Río Cuarto atraviesa una campaña muy difícil, además de estar marcado por el conflicto interno con los diez jugadores relegados “por tiempo indeterminado”. Por eso, los promedios aparecen como la principal preocupación de cara a lo que viene.

Del otro lado, Instituto llega con una mínima esperanza matemática, aunque depende de una verdadera hazaña. El equipo dirigido por Diego Flores viene de perder en Córdoba ante Estudiantes y de empatar en Rosario frente a Newell’s, resultados que complicaron seriamente sus chances de clasificación.

La Gloria se ubica décima, con 18 puntos, a tres unidades del último equipo que hoy estaría ingresando a los playoffs. Además, no podrá contar con Alex Luna, quien llegó a las cinco amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Qué necesita Instituto para clasificar

El panorama es muy difícil para Instituto. Para meterse en los octavos de final, deberá ganarle a Estudiantes de Río Cuarto por siete goles de diferencia para superar el +4 de Unión en la diferencia de gol.

Además, necesita que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia de Mendoza, ya que el Halcón también pelea por ese último lugar disponible en la próxima instancia.

La fecha 9 será la última de la fase regular del Torneo Apertura, luego de haber quedado postergada a principios de marzo por el paro dispuesto por la AFA y los dirigentes del fútbol argentino.

Datos del partido

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Ariel Penel

Estadio: Antonio Candini