Quimsa espera rival mientras empieza a definirse la reclasificación de la Liga Nacional

La Fusión, mejor equipo de la fase regular, aguarda la definición de la serie entre Obras e Instituto para conocer a su próximo rival en el camino por el título.

Hoy 16:06

La Liga Nacional de Básquet 2025/26 entra en su tramo más atractivo y Quimsa espera rival para los cuartos de final, instancia a la que accedió directamente tras terminar como el mejor equipo de la fase regular.

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Con la reclasificación cerca de su definición, ya hay siete equipos asegurados en cuartos y solo resta conocer el último clasificado. Ese lugar saldrá de la serie entre Obras Basket e Instituto Atlético Central Córdoba, que llega igualada 2-2.

El resultado de ese cruce no solo definirá al último integrante de los cuartos de final, sino también el rival de Quimsa y de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, los dos mejores de la etapa regular.

Si Obras logra avanzar, la Fusión enfrentará a Independiente de Oliva, que terminó noveno. En ese caso, Gimnasia jugará ante Obras, séptimo de la tabla.

En cambio, si el clasificado es Instituto, el rival de Quimsa será el conjunto cordobés, ubicado décimo. En ese escenario, Gimnasia se medirá con Independiente de Oliva.

Por lo pronto, ya quedaron definidos dos cruces de cuartos: Oberá Tenis Club, cuarto de la fase regular, enfrentará a Boca Juniors, quinto; mientras que Regatas Corrientes, tercero, se medirá con Ferro Carril Oeste, sexto.

Todas las series se jugarán al mejor de cinco partidos, bajo formato 2-2-1, con ventaja de localía para los equipos mejor ubicados en la fase regular. De esta manera, Quimsa contará con ventaja de localía en su serie de cuartos.

En cuanto al cronograma, la serie entre Regatas Corrientes y Ferro se disputará los días 8, 10, 13, 15 y 18 de mayo, mientras que el cruce entre Oberá y Boca irá el 9, 11, 14, 16 y 19.

La serie de Independiente de Oliva se jugará en las fechas 8, 10, 13, 15 y 18, mientras que la llave restante, que dependerá del desenlace entre Obras e Instituto, se desarrollará los días 9, 11, 14, 16 y 19 de mayo.

Con Quimsa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club ya clasificados directamente por su posición en la tabla, la Liga Nacional empieza a tomar forma en su camino hacia el título. Ahora, la Fusión aguarda por la última definición para conocer el primer obstáculo en los playoffs.