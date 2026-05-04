Marco Trungelliti ya tiene rival para su debut en el Masters de Roma

Los tenistas argentinos ya conocen el camino que tendrán en el Masters de Roma, luego de que este lunes por la mañana se realizara el sorteo del cuadro principal. Entre los representantes nacionales aparece el santiagueño Marco Trungelliti, quien debutará ante el estadounidense Zachary Svajda.

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Trunge será parte de una numerosa delegación argentina en el cuadro masculino, integrada también por Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez.

Tanto Etcheverry, ubicado 24° entre los preclasificados, como Francisco Cerúndolo, 25°, debutarán directamente en la segunda ronda por estar entre los 32 principales sembrados del certamen.

Incluso, podría darse un cruce argentino en esa instancia: Etcheverry podría enfrentar a Román Burruchaga, siempre y cuando este último supere en su debut al italiano Mattia Bellucci.

Por su parte, Francisco Cerúndolo jugará en segunda ronda ante el ganador del partido entre el chileno Alejandro Tabilo y un tenista proveniente de la clasificación.

El resto de los argentinos también ya tiene rival definido. Juan Manuel Cerúndolo se medirá con un jugador surgido de la qualy, mientras que Mariano Navone tendrá un cruce exigente frente al canadiense Denis Shapovalov.

A su vez, Sebastián Báez buscará volver a la victoria ante el estadounidense Jenson Brooksby, en un torneo importante para recuperar confianza tras una serie de resultados irregulares.

Además, Camilo Ugo Carabelli enfrentará al kazajo Aleksandr Shevchenko, Thiago Tirante jugará ante el italiano Gianluca Cadenasso y Marco Trungelliti intentará avanzar frente a Zachary Svajda.

Otro argentino que podría sumarse al cuadro principal es Francisco Comesaña, quien superó en la primera ronda de la clasificación al británico Billy Harris y sigue en carrera para ingresar al main draw.

En la rama femenina, la única representante argentina será Solana Sierra, quien debutará en la primera ronda ante una rival proveniente de la clasificación.