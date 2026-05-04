Escándalo mundial: un jugador abandonó el partido y denunció a su propio arquero por un supuesto arreglo

El fútbol de Panamá atraviesa horas de máxima tensión luego de un episodio inédito en la primera división local. Un jugador del club Alianza decidió abandonar el campo de juego en pleno partido y denunció públicamente a su propio arquero por un presunto arreglo de resultado.

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La situación fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente generó repercusión internacional. Según trascendió, el futbolista se retiró visiblemente indignado tras señalar una serie de errores que consideró “sospechosos” en el arco de su propio equipo.

Luego de dejar la cancha por voluntad propia, el jugador ratificó sus sospechas ante los medios y las autoridades, vinculando el desempeño del portero con presuntas apuestas ilegales y maniobras para amañar el resultado.

Ante la gravedad de la denuncia, la Federación Panameña de Fútbol y la liga profesional iniciaron un proceso administrativo para esclarecer lo ocurrido y analizar las jugadas señaladas durante el encuentro.

Desde la dirigencia de Alianza evitaron brindar precisiones definitivas hasta que avance la investigación, aunque el testimonio del jugador provocó un fuerte impacto interno en el plantel.

El caso reactivó la preocupación por la integridad deportiva en la región, en un contexto donde las sospechas por manipulación de resultados y apuestas ilegales vienen generando alertas en distintas ligas del continente.

Se espera que en las próximas horas puedan adoptarse medidas preventivas mientras se revisan las imágenes del partido y se cruza información con plataformas de monitoreo de apuestas.