La UNSE lanza “En Clave Doctoral”, un ciclo audiovisual para acercar la ciencia a la comunidad

El ciclo audiovisual “En Clave Doctoral” (toda la ciencia en 1 minuto) se estrenará este martes 5 de mayo y buscará visibilizar el trabajo de investigación que llevan adelante doctorandos de la casa de estudios.

Hoy 16:49

El primer video se difundirá a través de las redes sociales institucionales y, a partir de allí, se publicarán dos entregas semanales -los martes y jueves- hasta completar un total de 25 producciones.

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La iniciativa reúne a becarios doctorales de la Secretaría de Posgrado, quienes en primera persona presentan sus proyectos de investigación en piezas breves y accesibles para todo público. En este sentido, los contenidos fueron pensados en formato de reels, adaptándose a los nuevos lenguajes de comunicación digital, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad y, especialmente, a las nuevas generaciones.

El ciclo es resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría de Posgrado de la UNSE y UNSE TeVé, responsables de la producción audiovisual. Además, estas piezas se enmarcan en el Programa Doctorado y forman parte de las 2ª Jornadas de Socialización de Tesis y Experiencias Doctorales, un espacio orientado a fortalecer el intercambio académico y la construcción colectiva del conocimiento.

“En Clave Doctoral” se presenta como una herramienta clave para la divulgación científica, ya que permite que los doctorandos compartan avances significativos de sus investigaciones, intercambien experiencias con sus pares y enriquezcan el proceso de elaboración de sus tesis. Al mismo tiempo, la propuesta pone en valor el rol de la universidad pública en la generación de conocimiento y en la formación de recursos humanos altamente calificados.

A partir de esta iniciativa, la UNSE profundiza su compromiso con la promoción de la investigación y la democratización del saber, incorporando nuevos formatos y estrategias de comunicación para acercar la ciencia a la comunidad.