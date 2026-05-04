Respaldo al Tano Riggio pese al duro presente de Sarmiento en el Torneo Federal A

Sarmiento de La Banda atraviesa un momento delicado en el Torneo Federal A, pero la dirigencia mantiene su respaldo hacia Víctor “Tano” Riggio, a pesar de los malos resultados en el inicio de la competencia.

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El elenco bandeño se encuentra último en la Zona 2, con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas. El equipo todavía no pudo ganar en el certamen y necesita una reacción urgente para empezar a salir del fondo.

El panorama se complicó aún más este domingo, cuando el Profe volvió a caer como local ante Defensores de Puerto Vilelas, de la provincia de Chaco, en el estadio Ciudad de La Banda.

Pese a este presente adverso, según pudo averiguar Somos Deporte, Riggio cuenta con el apoyo de la dirigencia y continuará en el cargo . La conducción del club confía en la experiencia del entrenador para revertir la situación y recuperar competitividad en las próximas fechas.

El próximo compromiso de Sarmiento será exigente: deberá visitar a San Martín de Formosa por la fecha 8 del Torneo Federal A, en un partido clave para intentar cambiar el rumbo y cortar la mala racha.