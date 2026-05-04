Respaldo al Tano Riggio pese al duro presente de Sarmiento en el Torneo Federal A

El Profe marcha último en la Zona 2 y volvió a caer como local, pero la dirigencia bandeña confía en que el experimentado entrenador pueda revertir la situación.
Sarmiento de La Banda atraviesa un momento delicado en el Torneo Federal A, pero la dirigencia mantiene su respaldo hacia Víctor “Tano” Riggio, a pesar de los malos resultados en el inicio de la competencia. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El elenco bandeño se encuentra último en la Zona 2, con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas. El equipo todavía no pudo ganar en el certamen y necesita una reacción urgente para empezar a salir del fondo. El panorama se complicó aún más este domingo, cuando el Profe volvió a caer como local ante Defensores de Puerto Vilelas, de la provincia de Chaco, en el estadio Ciudad de La Banda. Pese a este presente adverso, según pudo averiguar Somos Deporte, Riggio cuenta con el apoyo de la dirigencia y continuará en el cargo . La conducción del club confía en la experiencia del entrenador para revertir la situación y recuperar competitividad en las próximas fechas. El próximo compromiso de Sarmiento será exigente: deberá visitar a San Martín de Formosa por la fecha 8 del Torneo Federal A, en un partido clave para intentar cambiar el rumbo y cortar la mala racha.
Sarmiento de La Banda atraviesa un momento delicado en el Torneo Federal A, pero la dirigencia mantiene su respaldo hacia Víctor “Tano” Riggio, a pesar de los malos resultados en el inicio de la competencia.
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El elenco bandeño se encuentra último en la Zona 2, con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas. El equipo todavía no pudo ganar en el certamen y necesita una reacción urgente para empezar a salir del fondo.
El panorama se complicó aún más este domingo, cuando el Profe volvió a caer como local ante Defensores de Puerto Vilelas, de la provincia de Chaco, en el estadio Ciudad de La Banda.
Pese a este presente adverso, según pudo averiguar Somos Deporte, Riggio cuenta con el apoyo de la dirigencia y continuará en el cargo . La conducción del club confía en la experiencia del entrenador para revertir la situación y recuperar competitividad en las próximas fechas.
El próximo compromiso de Sarmiento será exigente: deberá visitar a San Martín de Formosa por la fecha 8 del Torneo Federal A, en un partido clave para intentar cambiar el rumbo y cortar la mala racha.