VIDEO: Pablo Martel reaccionó contra un jugador de Germinal y en Alvarado analizan su continuidad

La dirigencia del club marplatense evalúa la continuidad del entrenador santiagueño luego de los incidentes registrados en Rawson, donde el partido terminó suspendido por el lanzamiento de bombas de humo y sonoras.

Hoy 17:44

La continuidad de Pablo Martel como entrenador de Alvarado de Mar del Plata quedó bajo análisis luego de los incidentes ocurridos en el cierre del partido ante Germinal de Rawson, encuentro que terminó suspendido y ahora deberá ser resuelto por el Tribunal de Disciplina.

El episodio que encendió la preocupación en la dirigencia marplatense fue la reacción del DT santiagueño, quien golpeó a un futbolista de Germinal en medio de un final cargado de tensión. Por ese motivo, la Comisión Normalizadora de Alvarado mantiene reuniones en estas horas con el entrenador para evaluar los pasos a seguir, según informó el sitio MDP Hoy.

El partido, disputado en Rawson, fue suspendido antes del final por el lanzamiento de bombas de humo y sonoras, una situación que podría derivar en sanciones para el club local, entre ellas la suspensión de la cancha e incluso una posible quita de puntos.

En cuanto a su accionar, Martel sostiene que hubo agresiones previas en el banco de suplentes de Alvarado. Incluso, según trascendió, muestra cortes en su rostro como parte de su descargo, aunque no queda claro si esas marcas se produjeron antes o después de la finalización del encuentro.

La situación genera preocupación puertas adentro del club porque, de acuerdo con la mirada dirigencial, no se trataría de una reacción aislada o simplemente impulsiva. En ese contexto, la imagen del entrenador quedó comprometida en un momento delicado para la institución.

Además, el episodio también habría generado una lectura particular dentro del plantel, ya que el cuerpo técnico es quien debe conducir, ordenar y transmitir calma en escenarios de máxima tensión.

Por estas horas, Alvarado analiza qué decisión tomar con Pablo Martel, mientras espera también la resolución del Tribunal de Disciplina sobre lo ocurrido en Rawson y las posibles sanciones que podrían recaer sobre Germinal.