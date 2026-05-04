“El Diablo viste a la moda 2” arrasa en los cines y ya superó los 200 millones de dólares en su primera semana

La esperada secuela se convirtió en el estreno más exitoso del momento a nivel mundial, con una recaudación millonaria y un fuerte respaldo del público, especialmente femenino.

Hoy 18:20

A dos décadas del estreno de la película original, El Diablo viste a la moda 2 se transformó en un fenómeno global y lidera cómodamente la taquilla internacional. En apenas una semana desde su llegada a los cines, la secuela ya superó los 200 millones de dólares en recaudación y se posicionó como la película más vista del mundo.

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Durante su primer fin de semana, el filme cosechó 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que en el resto del planeta alcanzó los 156,6 millones, según cifras difundidas por el estudio. El desempeño le permitió quedarse con el primer puesto de la taquilla y relegar al segundo lugar a Michael, el biopic musical que, pese al descenso, mostró una buena performance en su segunda semana.

La producción de 20th Century Studios, perteneciente a The Walt Disney Company, debutó en 4.150 salas de Norteamérica y tuvo una contundente respuesta del público femenino, que representó el 76% de los espectadores. Además, encuestas realizadas a la salida de las funciones revelaron que el 74% de los asistentes aseguró que recomendaría la película.

La historia vuelve a reunir a Anne Hathaway en el papel de Andy Sachs y a Meryl Streep como la implacable Miranda Priestly, esta vez en un contexto donde la ficticia revista Runway enfrenta los desafíos de una industria mediática en transformación. La recepción de la crítica fue dispar, aunque eso no impidió el furor en boleterías.

El filme demandó una inversión cercana a los 100 millones de dólares, una cifra considerablemente superior a los 35 millones que costó la primera entrega. Sin embargo, el director David Frankel explicó que gran parte de ese incremento responde al cachet de un elenco de primer nivel.

En las últimas semanas, las figuras principales —entre ellas Emily Blunt y Stanley Tucci— encabezaron una gira promocional internacional con presentaciones en ciudades como Tokio, Londres y Nueva York.

El peso de un clásico

La película original, estrenada en 2006, recaudó más de 326 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una obra de culto dentro de la cultura pop, impulsada por escenas y frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

El entusiasmo por esta secuela ya venía creciendo desde meses atrás. De acuerdo con mediciones recientes, el consumo en plataformas de streaming de la primera entrega se disparó más de un 400% entre marzo y abril de este año, una muestra clara de la expectativa que generó el regreso del universo de Miranda Priestly.