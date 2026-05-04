Messi llenó de elogios a Colapinto y le dio un fuerte consejo para su carrera

Franco Colapinto vivió un fin de semana inolvidable en Miami. Además de lograr un séptimo puesto en el Gran Premio de Fórmula 1, su mejor resultado histórico en la máxima categoría, el piloto argentino también cumplió el sueño de conocer a Lionel Messi.

El encuentro entre ambos tuvo dos momentos especiales: primero, durante un entrenamiento de Inter Miami, y luego en la previa de la carrera del domingo, cuando el capitán argentino se hizo presente en el paddock para acompañar de cerca al joven corredor de Alpine.

En diálogo con Pollo Álvarez, en una entrevista grabada antes del Gran Premio de Miami, Messi contó cómo se dio el acercamiento con el piloto pilarense. “No había tenido nunca contacto con él. Sí me había regalado un casco y tenía ganas de poder conocerlo algún día porque teníamos gente en común. Se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. Es un fenómeno”, expresó.

Días antes de la carrera, Colapinto había pasado por una práctica de Inter Miami, donde compartió un momento con Messi y Rodrigo De Paul. Para el piloto, fue una experiencia muy especial y así lo había definido: “Fue algo espectacular, un momento único. Era algo que había soñado desde hace mucho y nunca se había dado. Se dio acá, en su club y de la forma que quería: sin cámaras, sin marketing, charlando tranquilos entre nosotros”.

Pero el encuentro no quedó solo en la foto. Messi también se permitió dejarle un consejo fuerte al piloto argentino, especialmente por el nivel de exposición que implica competir en la Fórmula 1.

“Él tiene que vivir su propia historia. Tiene que estar preparado para un montón de cosas, porque cuanto estás expuesto, te vienen de todos lados. Sobre todo en los momentos malos, tiene que estar contenido y estar con lo cercano a él, su familia y su círculo”, sostuvo el capitán de la Selección Argentina.

En esa línea, el rosarino remarcó la importancia del entorno en los momentos difíciles. “Al final, eso es lo que te hace salir de momentos difíciles. Cuando la cosa va bien, es más fácil y la gente se te acerca, pero lo importante es saber quién está cuando las cosas van mal”, agregó.

Por ahora, Colapinto parece seguir esa línea. En medio de su crecimiento deportivo, suele mostrarse cerca de su familia, sus representantes y también de su novia, la actriz Maia Reficco, con quienes compartió el histórico resultado conseguido en Miami.

El fin de semana dejó así una doble alegría para el automovilismo argentino: Colapinto firmó su mejor carrera en la Fórmula 1 y, además, recibió el respaldo y la palabra de Messi, una referencia mundial que también conoce de presiones, críticas y momentos decisivos.