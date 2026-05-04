Dolor por la muerte de un joven médico santiagueño en un accidente en Córdoba

El profesional, de 30 años, falleció tras chocar contra un camión cargado con soja en la Ruta Provincial Nº 10.

Hoy 15:09

Un médico santiagueño murió este lunes en un terrible accidente ocurrido en la provincia de Córdoba, sobre la Ruta Provincial Nº 10, en cercanías de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba.

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La víctima fue identificada como Jorge Talavera, de 30 años, quien perdió la vida tras protagonizar una fuerte colisión contra un camión.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Fox y a un camión Fiat 150 cargado con soja. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos impactaron y el conductor del rodado menor quedó atrapado dentro del habitáculo.

Tras el arribo de los servicios de emergencia, se constató el fallecimiento del joven médico en el lugar. En tanto, el chofer del camión, de 28 años, fue asistido por personal de emergencia.

La noticia generó profundo dolor en la comunidad de General Deheza, donde Talavera se desempeñaba profesionalmente. Desde la Municipalidad emitieron un comunicado para lamentar su fallecimiento y acompañar a sus seres queridos.

“Hoy despedimos a un joven médico dedicado, que ejerció su profesión con vocación, compromiso y una enorme calidad humana. Su paso por nuestra comunidad deja una huella imborrable en cada persona a la que cuidó”, expresaron.

La Policía de Córdoba continúa investigando las circunstancias en las que se produjo el trágico accidente.