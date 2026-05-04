Una avioneta se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte: hay dos muertos

El piloto y un pasajero fallecieron en el acto. Otros tres ocupantes fueron rescatados con heridas graves y permanecen internados.

Hoy 15:44

Una avioneta se estrelló contra un edificio residencial en el barrio Silveira, en Belo Horizonte. Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas de gravedad.

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La aeronave había despegado minutos antes desde el aeropuerto de Pampulha, en Brasil. Según informaron las autoridades, el piloto reportó problemas técnicos poco después del despegue y llegó a alertar sobre las dificultades que enfrentaba durante el vuelo.

El avión terminó impactando entre el tercer y cuarto piso del edificio, justo en la caja de escaleras. Ese detalle evitó una tragedia aún mayor, ya que los departamentos estaban ocupados y el choque no se produjo directamente contra las viviendas.

El piloto y uno de los pasajeros murieron en el acto. Otros tres ocupantes de la avioneta fueron rescatados con heridas severas y trasladados de urgencia a centros de salud de la zona.

En el lugar trabajaron bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad, que desplegaron un importante operativo para controlar los incendios, asistir a los sobrevivientes y asegurar la estructura del edificio afectado.

La investigación quedó en manos de organismos especializados en seguridad aérea, que analizarán posibles fallas mecánicas, factores climáticos o errores humanos como causas del accidente.