“¿Qué significa enseñar hoy?”: invitan a un desayuno pedagógico para debatir la enseñanza actual

El próximo sábado 9 de mayo, de 9 a 12, se realizará en la ciudad una jornada pedagógica destinada a repensar la práctica docente desde una mirada reflexiva y colectiva. La actividad tendrá lugar en un conocido multiespacio ubicado sobre avenida Belgrano (S) 1807.

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Bajo el título “Habitar la docencia. Un encuentro pedagógico para pensar y transformar la práctica”, la propuesta busca generar un espacio de intercambio entre docentes, estudiantes y formadores, alejándose de los formatos tradicionales de capacitación.

La iniciativa se desarrollará bajo la modalidad de desayuno pedagógico, una dinámica pensada para fomentar la cercanía, el diálogo y la participación activa de los asistentes. El objetivo es abrir preguntas, compartir experiencias y reflexionar sobre el rol docente en un contexto educativo en constante cambio.

El eje central del encuentro será el libro “Revolución Docente, una cuestión de praxis”, del pedagogo Matías Ques, una obra que propone pensar la transformación educativa desde el posicionamiento de cada docente en el aula.

Según se anticipó, la jornada no apunta a ofrecer respuestas cerradas, sino a generar un espacio de reflexión sobre la experiencia docente, las decisiones cotidianas y el sentido de la enseñanza.

La actividad es organizada por Praxis.CE Consultoría Educativa, contará con certificación digital y es de carácter arancelado.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Para más información, los interesados pueden consultar a través de las redes sociales de las organizaciones convocantes.