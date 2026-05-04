Vélez recibe a Newell’s con la mira puesta en llegar fuerte a los playoffs

El Fortín ya no tiene chances de terminar puntero, pero buscará cerrar la fase regular con una victoria en Liniers. La Lepra, sin posibilidades de clasificar, quiere despedirse con una buena imagen.

Hoy 15:41

Vélez y Newell’s se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani, por la postergada fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en el cierre de la fase regular del campeonato.

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El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega sin chances de quedarse con el primer puesto de la Zona A, luego de los resultados que se dieron en la jornada. Tras el triunfo de Boca ante Central Córdoba, el Fortín necesitaba una goleada histórica por siete tantos de diferencia para aspirar a superarlo, pero la victoria de Estudiantes frente a Platense terminó de apagar cualquier posibilidad de liderazgo.

De esta manera, Vélez finalizará tercero de manera invariable y ahora buscará terminar la fase regular de la mejor manera para encarar con confianza los playoffs. La localía en la instancia decisiva dependerá del cuadro y de cómo se desarrollen los cruces.

Del otro lado, Newell’s llega sin chances de meterse entre los ocho mejores. El equipo conducido por Frank Darío Kudelka tuvo una remontada importante en el tramo final, con 11 puntos sobre los últimos 15, pero no le alcanzó para ilusionarse con la clasificación.

Para la Lepra, el partido en Liniers será el último compromiso del semestre y una oportunidad para cerrar con una mejor imagen una primera parte del año que quedó lejos de las expectativas y de la historia del club.

La fecha 9 será la última de la fase regular del Torneo Apertura, luego de haber quedado postergada a principios de marzo por el paro dispuesto por la AFA y los dirigentes del fútbol argentino.

Datos del partido

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: José Amalfitani