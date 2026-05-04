En vivo: Vélez recibe a Newell’s con la mira puesta en llegar fuerte a los playoffs

El Fortín ya no tiene chances de terminar puntero, pero buscará cerrar la fase regular con una victoria en Liniers. La Lepra, sin posibilidades de clasificar, quiere despedirse con una buena imagen.
Vélez y Newell’s se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani, por la postergada fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en el cierre de la fase regular del campeonato.
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