Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Mitre y Güemes repartieron puntos en el cierre de la cuarta fecha de la Liga Santiagueña

El Aurinegro y el Gaucho igualaron 2-2 por la Zona Capital del Torneo Anual y siguen sin poder ganar en el certamen.

Hoy 18:46
Mitre Güemes

Mitre y Güemes empataron 2-2 esta tarde en el cierre de la cuarta fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un partido cambiante y con emociones.

El Aurinegro tuvo como gran protagonista a Matías Batule, autor de los dos goles. El delantero abrió el marcador a los 9 minutos y luego volvió a convertir a los 32.

Por el lado del Gaucho, Rodrigo Banegas había marcado el empate parcial a los 29 minutos del primer tiempo. Luego, en el complemento, Rodrigo Silisque apareció a los 23 minutos para sellar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, ambos equipos siguen sin poder ganar en el torneo. Mitre, que venía de quedar libre, sumó un nuevo punto, al igual que Güemes, que tampoco logra despegar en la tabla. En Reserva fue empate sin goles. 

En la próxima fecha, Mitre visitará a Yanda, mientras que el Gaucho tendrá jornada libre.

Fotos: Prensa Mitre

TEMAS Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre Liga Santiagueña de Fútbol

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dolor por la muerte de un joven médico santiagueño en un accidente en Córdoba
  2. 2. Grave accidente laboral en Los Juríes: un joven sufrió serias lesiones al explotar un neumático
  3. 3. Fiscal pedirá la detención de tres jóvenes por la muerte de Malena en Frías
  4. 4. Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un compañero de trabajo
  5. 5. Violencia en un boliche santiagueño: un joven fue brutalmente golpeado y dos policías resultaron heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT