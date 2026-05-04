Mitre y Güemes repartieron puntos en el cierre de la cuarta fecha de la Liga Santiagueña

El Aurinegro y el Gaucho igualaron 2-2 por la Zona Capital del Torneo Anual y siguen sin poder ganar en el certamen.

Hoy 18:46

Mitre y Güemes empataron 2-2 esta tarde en el cierre de la cuarta fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un partido cambiante y con emociones.

El Aurinegro tuvo como gran protagonista a Matías Batule, autor de los dos goles. El delantero abrió el marcador a los 9 minutos y luego volvió a convertir a los 32.

Por el lado del Gaucho, Rodrigo Banegas había marcado el empate parcial a los 29 minutos del primer tiempo. Luego, en el complemento, Rodrigo Silisque apareció a los 23 minutos para sellar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, ambos equipos siguen sin poder ganar en el torneo. Mitre, que venía de quedar libre, sumó un nuevo punto, al igual que Güemes, que tampoco logra despegar en la tabla. En Reserva fue empate sin goles.

En la próxima fecha, Mitre visitará a Yanda, mientras que el Gaucho tendrá jornada libre.

Fotos: Prensa Mitre