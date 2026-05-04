Pileta climatizada con una cascada y jacuzzi: todas las refacciones que hizo Adorni en la casa del country

Un arquitecto declaró en la causa por enriquecimiento ilícito y detalló las millonarias mejoras en la vivienda del jefe de Gabinete, que incluyeron pileta, quincho, cascada y remodelaciones integrales pagadas en efectivo.

Hoy 18:44

La casa de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en el country Indio Cuá volvió al centro de la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

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Este lunes, el arquitecto a cargo de las renovaciones de esa casa, Matías Tabar, aseguró que el funcionario gastó más de US$245 mil dólares para acondicionar la pileta, instalar una cascada, colocar césped, equipar un quincho, entre otras refacciones.

La lista de renovaciones surge a partir de la declaración en Comodoro Py de Tabar, que aseguró que Adorni le pagó las refacciones en efectivo y sin factura en dos partes entre 2024 y 2025.

En el documento de los gastos de la obra, Tabar detalló cómo el jefe de Gabinete pagó US$3500 por una cascada para el jardín, US$13.810 para la reforma de una parrilla y US$9780 para la calefacción de la pileta. También que sumó cabezales para un jacuzzi y resauró un SUM.

as refacciones también incluyeron la remodelación de la entrada y una pérgola/garage, la construcción o modificación de la galería, la pintura interior, el enduido y reparación de paredes, junto con un cambio de pisos por porcelanato.

A su vez, Tabar también se ocupó de hacer un revestimiento exterior tipo tarquini o similar, del cambio de puerta de entrada, el revestimiento y mejoras en la escalera, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

La familia Adorni también modificó la pileta, que fue rellenada o reformulada para hacerla menos profunda, con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.