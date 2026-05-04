Karina Milei se reunió con Menem y diputados libertarios en el Congreso para reordenar la agenda del oficialismo

La hermana del Presidente busca contener el avance de la oposición en la Cámara Baja, en medio de los problemas de Adorni y un estancamiento oficialista en el Palacio Legislativo. Se acumulan pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete.

Hoy 16:54

Los lunes no suelen ser los días de mayor actividad en el Congreso de la Nación, es por eso que el ingreso de varios legisladores de La Libertad Avanza pasado el mediodía llamó la atención.

La llegada de los diputados libertarios al palacio legislativo tenía como objetivo prepararse para una reunión de alto nivel político con un grupo de colegas de banca, con el fin de empezar a trabajar en la agenda que quiere la Casa Rosada. Quien los citó fue, nada más ni nada menos, que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Alrededor de las 14:30 la hermana del Presidente de la Nación ingresó por la puerta principal de la Cámara de Diputados y se dirigió al despacho de la presidencia del bloque en el primer piso del Palacio. Luego caminó los metros que separan el despacho donde se reúne el bloque de LLA con el de la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien se reunió también.

El temario libertario de Diputados es bastante más acotado que el del Senado. Entre los proyectos pendientes se destacan la Ley Hojarascas, Ley de financiamiento de las universidades nacionales y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.