Defensa y Justicia se juega todo ante Gimnasia de Mendoza por un lugar en los playoffs

El Halcón visita al Lobo mendocino con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 15:30

Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia se enfrentarán este lunes desde las 17 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la postergada fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para definir el último lugar en los playoffs.

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El Lobo mendocino llega sin chances de avanzar a los octavos de final, aunque con la necesidad de cerrar de mejor manera una fase regular irregular. La llegada de Darío Franco al banco de suplentes le permitió al equipo despegarse de los últimos puestos de la tabla general, pero el golpe de la fecha pasada fue muy duro: cayó 5-1 ante Independiente Rivadavia en el clásico de la ciudad.

Esa goleada dejó un clima delicado puertas adentro. Incluso, si esta tarde Defensa y Justicia logra imponerse en Mendoza, Franco podría ser despedido apenas cinco semanas después de haber asumido como entrenador.

Del otro lado, Defensa y Justicia llega con la clasificación en juego y bajo presión. El Halcón parecía tener encaminado su boleto a la próxima instancia, pero perdió sus últimos cuatro partidos y quedó fuera de la zona de playoffs en el cierre de la fase regular.

En esa mala racha, el equipo de Florencio Varela cayó ante Instituto por 2-0, frente a Talleres por 2-1, contra Independiente por 3-1 y fue goleado por Boca por 4-0 en la última presentación. Con 19 puntos, se ubica noveno en la Zona A, pero todavía depende de sí mismo.

Qué necesita Defensa y Justicia para clasificar

El panorama para Defensa y Justicia es claro: debe ganarle a Gimnasia de Mendoza. El empate entre Unión y Talleres, sumado a la derrota de San Lorenzo contra Independiente, le dejó abierta la puerta para meterse entre los ocho mejores.

Si gana, el Halcón será octavo y enfrentará a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Pero si consigue imponerse por una diferencia de dos goles, terminará séptimo en la zona.

La fecha 9 marca el cierre definitivo de la fase regular del Torneo Apertura, luego de aquella postergación producida a principios de marzo por el paro dispuesto por la AFA y los dirigentes del fútbol argentino.

Datos del partido

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: José Carreras

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie