El fin de semana largo dejó un saldo positivo para el turismo en Santiago del Estero

El Secretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, charló con Noticiero 7 refiriéndose al buen impacto que tuvo este fin de semana largo por el Día del Trabajador.

Hoy 14:58

Desde el Gobierno de Santiago del Estero, el Secretario de Turismo, Nelson Bravo, expresó su satisfacción este lunes, tras haber tenido un fin de semana largo de buen impacto en la provincia, en gran parte por el partido entre Central Córdoba y Boca Juniors en el Estadio Único Madre de Ciudades, que ayudó a que el número de turistas que visitaron la provincia deje un saldo positivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El partido de Boca y Central Córdoba, que entendemos que ha tenido impacto, no solo en Capital, sino también en Termas de Río Hondo, de mucha gente que vino de provincias vecinas a mirar el encuentro y de paso visitar la provincia el fin de semana”, dijo el Secretario de Turismo, luego del gran impacto que tuvo el evento principal en el estadio provincial, donde el encuentro tuvo hinchada de ambos equipos.

Luego el funcionario habló sobre el esfuerzo que hace la provincia para ser competitivos con el resto del país: “Es mucho esfuerzo el que se hace, es un mercado que se reduce cada vez más, porque son menos los que pueden hacer turismo, lo cual se torna muy competitivo. Pero la provincia continúa invirtiendo, como lo hacía años anteriores en eventos, más el sector privado que aplica su creatividad y experiencia para crear nuevos productos y atractivos”.

Nelson Bravo también se refirió al dificil contexto económico que está atravesando el país: “Para lo que resta del año, tanto Termas de Río Hondo como Capital, en este mercado pequeño van a poder trabajar de la mejor manera dentro del contexto nacional; cae menos la cantidad de turistas y cada vez más el costo fijo que hay en los servicios, que lo sufrimos todos”.

“Julio que es la temporada fuerte, vamos a estar a pleno, con eventos en Capital y en Termas. El 25 de mayo vamos a tener en Sumampa el festival del locro y el asado con cuero, que es muy convocante. Viene gente del norte de Córdoba, de Tucumán y de distintas provincias ”, culminó el entrevistado.