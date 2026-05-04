Con un cambio obligado, el once de Boca que prepara Úbeda para jugar en Ecuador

El Xeneize visitará este martes a Barcelona por la Copa Libertadores, en una ciudad bajo toque de queda. Sin Adam Bareiro, el DT ya tendría a su reemplazante.

Hoy 14:58

Con la fase regular del Torneo Apertura cerrada con éxito y los octavos de final prácticamente definidos, Boca cambió rápidamente el chip y ya se enfoca en la Copa Libertadores. El plantel viajó este lunes temprano rumbo a Ecuador, donde este martes enfrentará a Barcelona SC en un partido clave para sus aspiraciones en el Grupo D.

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El equipo de Claudio Úbeda entrenará por la tarde en medio de un contexto particular, ya que la ciudad se encuentra en estado de alarma por el toque de queda. Allí, el entrenador terminará de confirmar el once, aunque todo indica que habrá un solo cambio obligado respecto al equipo que viene de jugar ante Cruzeiro.

La ausencia será la de Adam Bareiro, suspendido tras la polémica expulsión sufrida en Brasil. En su lugar ingresaría Milton Giménez, quien llega en un buen momento y con confianza después de convertir goles consecutivos ante Defensa y Justicia y Central Córdoba.

La decisión también responde a una cuestión táctica. El doble 9 le viene dando buenos resultados al Xeneize, y el cuerpo técnico ve con buenos ojos que Giménez acompañe a Miguel Merentiel en el ataque.

Otra alternativa es Exequiel “Changuito” Zeballos, que levantó su nivel en Santiago del Estero y mostró una versión más cercana a la que había tenido antes de la lesión. Sin embargo, hoy corre de atrás, principalmente porque su ingreso modificaría la estructura ofensiva y dejaría a Boca sin un centrodelantero de referencia.

El antecedente inmediato en la Libertadores es la derrota ante Cruzeiro, resultado que dejó al equipo de la Ribera en el segundo puesto del Grupo D y con la obligación de ir por los tres puntos ante Barcelona SC.

En relación al once alternativo que jugó frente a Central Córdoba por el torneo local, serían nueve modificaciones. Solo repetirían Leandro Brey y el propio Milton Giménez.

El probable once de Boca ante Barcelona SC

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.