Con fe y esfuerzo, pusieron en valor el Santuario del Señor de Mailín

Voluntarios viajaron desde Ceres para reparar y embellecer el histórico lugar de peregrinación.

Hoy 13:45

Bajo el lema “Viva el Señor de Mailín”, un grupo de devotos de la ciudad de Ceres llevó adelante una emotiva y solidaria iniciativa destinada a restaurar el Santuario del Señor de Mailín, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país, ubicado en la provincia de Santiago del Estero.

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Lejos de tratarse de un simple viaje, la propuesta nació desde la fe y el agradecimiento. Movilizados por la devoción al llamado “Santo Forastero”, los voluntarios decidieron intervenir ante el visible deterioro que presentaba el templo como consecuencia del paso del tiempo y las condiciones climáticas.

Con herramientas, materiales y un fuerte compromiso espiritual, el grupo trabajó durante varios días en distintas tareas de puesta en valor. Entre ellas, realizaron reparaciones estructurales afectadas por la humedad y las tormentas, trabajos de pintura y embellecimiento general del predio, además de una limpieza profunda que permitió recuperar el esplendor del lugar.

“Esto nace de la devoción pura. Nos dolía ver el santuario en ese estado, pero hoy verlo renovado nos llena el alma”, expresaron algunos de los integrantes, visiblemente emocionados por el resultado alcanzado.

La iniciativa también contó con el acompañamiento de numerosos fieles, quienes colaboraron con aportes económicos y donaciones de materiales. Según destacaron los organizadores, ese apoyo fue clave para poder concretar las mejoras.

Gracias a este gesto colectivo, el santuario vuelve a lucir en condiciones óptimas para recibir a miles de peregrinos que, año tras año, llegan para renovar su fe y agradecer favores al Señor de Mailín. Una muestra más de que la fe, cuando se traduce en acciones, también puede construir y transformar.