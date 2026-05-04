Convocan a estudiantes bandeños a vivir un “Pre Quinto de Película” en el Renzi

Proyectarán Las ventajas de ser invisible con el objetivo de generar espacios de reflexión entre jóvenes.

Hoy 14:17

La Municipalidad de La Banda a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia invita a las instituciones educativas del nivel secundario a participar del proyecto “Pre Quinto de Película” destinados a los estudiantes que se encuentren cursando el cuarto año.

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Esta iniciativa incluye la proyección gratuita de la película “Las ventajas de ser invisible” en las instalaciones del Cine Teatro Municipal Renzi que tiene el objetivo de generar espacios de debates entre los estudiantes como parte de diferentes proyectos áulicos.

“Las ventajas de ser invisible” sigue a Charlie, un chico introvertido que inicia su primer año de secundaria intentando dejar atrás un trauma que marcó su vida. Su realidad cambia cuando conoce a Sam y Patrick, dos estudiantes de último año que lo integran en su grupo y lo llevan a descubrir nuevas experiencias: amistad, música, primeras relaciones y esa sensación de pertenecer por primera vez.

No podemos hablar de esta película sin mencionar su influencia enorme para la Generación Z, que encontró en esta película un primer acercamiento masivo a temas como la salud mental, la memoria emocional y la importancia de pedir ayuda. En un tiempo donde hablar de ansiedad o trauma dejó de ser tabú, la película será como un puente y un relato que abrió conversaciones que antes se evitaban y que hoy forman parte de lo cotidiano.

Las instituciones o docentes interesados en sumarse a este proyecto deben comunicarse al 3854931182 para conocer cuáles son los requisitos.