Finish Him regresa a Santiago con un show imperdible

La banda cordobesa será parte del festival “Rebelión en el Infierno” junto a grupos locales.

Hoy 14:21

La escena metalera de Santiago del Estero se prepara para recibir una nueva edición del festival “Rebelión en el Infierno”, que contará con la destacada participación de Finish Him, en lo que será su segundo show en la provincia.

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El evento se realizará el sábado 9 de mayo, a las 22, en el Tinkuy Patio Cultural, ubicado en el sector del Club Hípico del Parque Aguirre, en la ciudad Capital. La propuesta reunirá a bandas locales como RUIN, TEMPTOR y SION, en una noche dedicada al metal en todas sus expresiones.

Finish Him, oriunda de Córdoba, se formó en 2013 y desarrolla un estilo basado en el thrash y speed metal de los años 80. La banda ha logrado consolidar su identidad y actualmente promueve su disco “Choose Your Destiny”, lanzado en 2024.

Las entradas tienen un valor de $8.000 en preventa y $10.000 en puerta, y se espera una importante convocatoria de público para una noche de pura energía metalera en la ciudad.