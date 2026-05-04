La Banda será sede de una importante competencia interprovincial de ciclismo

El evento se realizará el 10 de mayo y reunirá a corredores de distintas provincias en múltiples categorías.

Hoy 13:58

La Municipalidad de La Banda informa que el próximo domingo 10 de mayo se llevará a cabo una competencia de ciclismo a nivel interprovincial, organizada por la Agrupación de Ciclismo Master Libres Ciudad de La Banda, en el marco de los festejos por el primer aniversario de la institución.

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El evento contará con el acompañamiento y auspicio del municipio, en el marco de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, promoviendo el deporte y la participación de ciclistas de distintas provincias.

En este sentido, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres y el director de Deportes, Hugo Rojas destacaron la importancia de la organización de estos eventos destinados a los amantes del ciclismo como una propuesta que fomenta la actividad física, la integración y el desarrollo del deporte en la ciudad.

La competencia estará destinada a todas las categorías, incluyendo: Elite, Máster “A”, Máster “B”, Máster “C”, Máster “D” y Damas, permitiendo la participación de deportistas de diferentes niveles y edades de entre 18 a 60 años.

La jornada dará inicio a las 9 y se extenderá hasta aproximadamente las 13 ofreciendo un espacio de encuentro deportivo y recreativo para la comunidad.

En este sentido, se informó que las inscripciones se realizarán a partir de las 8 el día de la competencia y para solicitar mayor información los interesados pueden comunicarse al 3854996762 o al 3855184955.