Un auto atropelló una multitud de personas en Alemania: por lo menos hay dos muertos y varios heridos

La policía alemana confirmó múltiples heridos y dos muertes hasta el momento. El vehículo ingresó a una zona peatonal y el presunto atacante fue detenido.

Hoy 13:33

Por lo ‌menos ‌dos ⁠personas murieron y varias más ⁠resultaron heridas ⁠después de que un automóvil arrolló ‌el lunes a una multitud en el centro de la ciudad de Leipzig, en el este ⁠de Alemania, de ‌acuerdo a reportes de la prensa local.

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Según informó el diario alemán Leipziger Volkszeitung, el automóvil embistió a la multitud por la tarde en el centro de Leipzig, en las inmediaciones del Augustusplatz.

De acuerdo con ese medio, el vehículo ingresó a una zona peatonal a la altura de la calle Grimmaische y dejó varios heridos. La zona fue rápidamente acordonada entre Augustusplatz y Ritterstrasse, mientras más de una decena de ambulancias y equipos de emergencia asistían a las víctimas. También se desplegaron equipos de intervención en crisis para contener a testigos y afectados.

La emisora local Radio Leipzig informó que se vio a un todoterreno ‌Volkswagen dañado, con una persona encima ⁠del vehículo, circulando a ‌gran velocidad por ⁠una zona peatonal. Además, ⁠citó a testigos presenciales que afirmaban que había varios cadáveres, supuestamente cubiertos con sábanas, ‌así como un apuñalamiento.

En una actualización posterior, siempre según Leipziger Volkszeitung, el alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, confirmó que hay dos muertos y que el presunto atacante fue detenido. Además, aseguró que ya no existe una situación de peligro para la población.

El medio agregó que hospitales de la ciudad activaron protocolos por “afluencia masiva de heridos”, mientras que un helicóptero sanitario aterrizó en la zona del Augustusplatz. La policía pidió a los curiosos mantenerse alejados del área y montó pantallas para resguardar la escena.

El motivo del hecho aún no estaba claro al momento de las primeras informaciones. Testigos citados por el diario señalaron haber escuchado un fuerte ruido antes de que el vehículo irrumpiera en la zona peatonal.







