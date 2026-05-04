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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 22º
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La intendente Fuentes recibió a profesoras e intérpretes de Lengua de Señas

El encuentro se desarrolló en el salón de acuerdos.

Hoy 22:00
Norma Fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con las profesoras e intérpretes de Lengua de Señas, Marta Silva y Silvia Espíndola.

También formaron parte del encuentro el secretario y el subsecretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y, Dr. Diego Brunet, respectivamente. Las autoridades dialogaron sobre diversas iniciativas orientadas a promover la inclusión y continuar trabajando por el acceso a la comunicación para personas sordas e hipoacúsicas en la comunidad.

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