Fuentes mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la Cámara de Comercio e Industria

La intendente dialogó con los representantes y abordó temas clave para el desarrollo económico de la ciudad.

Hoy 22:03

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio e Industria local, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y abordar temas clave para el desarrollo económico de la comunidad.

Participaron de la reunión el presidente, David Guido; la vicepresidenta, Alejandra Rafael y la tesorera, María José Basbús. Además, acompañaron a la jefa comunal el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; la secretaria de Economía, Cra.Anabel Arce y el subsecretario de Economía, Cr. Francisco Zamora.

Durante el encuentro, destacaron la importancia del trabajo articulado entre los sectores público y privado para impulsar la actividad comercial de la ciudad.