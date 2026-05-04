Extraditaron a “Pequeño J” a la Argentina: quedó detenido y será indagado por el triple crimen narco de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano llegó al país bajo un fuerte operativo de seguridad tras ser trasladado desde Perú. Está acusado de integrar la organización vinculada al brutal asesinato de tres jóvenes ocurrido en 2026.

Hoy 22:05

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, arribó este lunes a la Argentina luego de ser extraditado desde Perú para enfrentar a la Justicia por su presunta participación en el triple crimen narco de Florencio Varela, uno de los casos policiales más estremecedores de los últimos años.

El acusado aterrizó en la Base Aérea de El Palomar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea procedente de Lima, con escalas previas en Salta y Asunción. El traslado se realizó bajo un estricto operativo de seguridad encabezado por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, junto con personal de enlace de Interpol de la Policía Federal.

Tras su llegada al país, las autoridades resolvieron alojarlo en el sector de jóvenes adultos del penal federal de Marcos Paz, donde permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.

Está previsto que este martes sea indagado de manera virtual por el Juzgado Federal N°2 de Morón, en el marco de la causa que investiga el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2026 en Florencio Varela.

La investigación judicial le atribuye delitos gravísimos, entre ellos privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio criminis causa con agravantes por violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento. En caso de ser hallado culpable, podría recibir la pena de prisión perpetua.

Un caso que conmocionó al país

El triple crimen generó una profunda conmoción en todo el país por la brutalidad con la que fueron asesinadas las tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en tumbas superficiales tras haber sido atacados con extrema violencia.

Según la hipótesis principal, los homicidios estarían vinculados a una disputa dentro de una organización narco por el presunto robo de droga o dinero en efectivo.

“Pequeño J” fue uno de los primeros nombres que surgieron durante la investigación y durante meses permaneció prófugo. Finalmente fue capturado en Lima en septiembre del año pasado, luego de una intensa búsqueda internacional.

De acuerdo con los investigadores, antes de escapar al exterior se había refugiado en el conurbano bonaerense, donde habría permanecido oculto mientras intentaba evadir a las autoridades. Registros de cámaras de seguridad y distintos elementos secuestrados fueron incorporados al expediente como prueba.

La causa sigue abierta

Pese a la extradición de Janzen Valverde, la investigación continúa y todavía hay al menos dos prófugos con pedido de captura internacional, señalados como integrantes de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal.

Además, en las últimas semanas se sumaron nuevos sospechosos presuntamente vinculados al secuestro, traslado y cautiverio de las víctimas, por lo que la Justicia busca reconstruir por completo la trama detrás de un caso que aún genera conmoción y que podría revelar nuevas ramificaciones del entramado narco.