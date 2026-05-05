¡A sacar los abrigos! Llega un nuevo frente frío a Santiago con lluvias, viento sur y un fuerte descenso de temperatura

El cambio de tiempo comenzaría a sentirse desde el jueves, con probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas intensas. Hacia el fin de semana, las mínimas podrían ubicarse entre los 6 y 9 grados.

Hoy 11:26

Un nuevo frente frío ingresaría esta semana a Santiago del Estero y provocaría un marcado cambio en las condiciones del tiempo, con probabilidad de lluvias, presencia de viento sur y un importante descenso de la temperatura hacia el fin de semana.

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De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio comenzaría a sentirse desde el jueves, jornada para la que se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

Para la tarde-noche se espera la presencia de viento del sector sur, lo que acompañaría el ingreso de aire más frío a la provincia. Según el pronóstico extendido del SMN, la jornada tendría una mínima de 20 grados y una máxima de 24, pero el descenso más marcado se sentiría desde el viernes y durante el fin de semana.

La llegada del aire frío se reflejará especialmente en las temperaturas mínimas. Para el viernes se espera una mínima de 9°C, mientras que el sábado y domingo los registros continuarían en descenso, con mañanas frescas y máximas que no superarían los 18 grados. Durante esos días, el cielo se mantendría algo nublado a despejado, sin probabilidad de lluvias.

El punto más frío se sentiría durante el fin de semana. Para el domingo, el organismo nacional anticipa una mínima de 6ºC, por lo que será momento de tener a mano los abrigos pesados, especialmente durante las primeras horas del día.

Pronóstico extendido SMN

Tras el paso del frente frío, las condiciones tenderían a mejorar, aunque las temperaturas se mantendrían bajas durante las mañanas. Para el lunes, el pronóstico marca una mínima de 7º y una máxima cercana a los 21 grados.