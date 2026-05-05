El gobernador Elías Suárez participó del acto de apertura del Primer Encuentro Internacional de Cibercrimen

La actividad reunió a autoridades, especialistas y fuerzas de seguridad de distintas provincias y del exterior, con el objetivo de fortalecer la capacitación y la cooperación en la lucha contra los delitos informáticos.

Hoy 11:39

El gobernador Elías Suárez participó este martes del Primer Encuentro Internacional de Cibercrimen, que se desarrolló en la Escuela de Policía de la provincia como un espacio de formación, articulación e intercambio entre distintos actores vinculados a la seguridad.

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Del acto también formaron parte el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros Bernardo José Herrera y Matilde O’Mill; el secretario de Seguridad, David Marcelo Pato; la fiscal general, Olga Mariela Bitar de Papa; y las máximas autoridades de la Policía provincial.

El encuentro contó con la participación de expositores internacionales y nacionales, entre ellos el consejero de Interior de la Embajada de España en Argentina, Francisco Arenas Morales, y la fiscal especializada en delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela S. Dupuy.

Además, se destacó la presencia de delegaciones policiales del Norte Grande —Tucumán, La Rioja, Chaco y Catamarca— junto a equipos del Ministerio Público Fiscal local, consolidando un trabajo conjunto en materia de ciberseguridad.

C apacitación y cooperación

Durante la jornada, el ministro Bernardo Herrera subrayó que este tipo de encuentros reflejan el proceso de profesionalización de la fuerza policial, con especial énfasis en problemáticas como el acoso infantil en entornos digitales.

También remarcó la importancia de la cooperación entre provincias y países para combatir delitos que no reconocen fronteras, y recordó antecedentes internacionales como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.

En ese marco, destacó iniciativas legislativas impulsadas desde Santiago del Estero para avanzar en la regulación de estos delitos, y valoró la reciente reactivación de proyectos en el Congreso nacional.

Una política de Estado

Por su parte, el gobernador Elías Suárez transmitió el saludo del senador Gerardo Zamora y reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la formación y capacitación de las fuerzas de seguridad.

“El avance de las tecnologías nos plantea nuevos desafíos. Si bien son herramientas fundamentales, también pueden ser utilizadas para la comisión de delitos que requieren especialización constante para su prevención e investigación”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la seguridad es una política de Estado, que se traduce en inversión en tecnología, equipamiento y, fundamentalmente, en el capital humano.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo articulado y del intercambio de experiencias con especialistas internacionales para abordar problemáticas como estafas digitales y delitos contra menores.

Finalmente, el mandatario consideró que el conocimiento compartido en este tipo de encuentros será clave para fortalecer las capacidades locales y mejorar la respuesta ante los desafíos que plantea el cibercrimen en la actualidad.