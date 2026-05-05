China: incendio en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 26 muertos y 60 heridos

Tras el incidente y la densa columna de humo, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de las actividades en todas las fábricas de pirotecnia de Changsha, capital provincial, con el objetivo de llevar adelante inspecciones de seguridad.

El operativo de rescate incluyó el despliegue de cientos de trabajadores especializados y fuerzas de seguridad. Más de 480 rescatistas fueron enviados de urgencia al lugar, mientras que el total de personal movilizado: entre bomberos, médicos y policías, superó las 1.500 personas.

Además, se estableció un perímetro de seguridad de tres kilómetros y se evacuó a los habitantes de las zonas cercanas como medida preventiva.

Las autoridades informaron que las tareas de búsqueda están prácticamente concluidas y que, hasta el momento, no se detectaron niveles anormales de contaminación en el aire o el agua en la zona afectada.

En lo que refiere a la investigación, la policía detuvo a directivos de la empresa involucrada mientras se intenta establecer el origen de la explosión. En paralelo, el presidente Xi Jinping instó a redoblar los esfuerzos para asistir a los heridos, localizar a posibles desaparecidos y esclarecer lo ocurrido. También pidió reforzar los controles en materia de seguridad industrial en todo el país.