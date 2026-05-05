Javier Milei se mostró con Manuel Adorni antes de su viaje a Estados Unidos

El Presidente argentino se reunió esta mañana en Casa Rosada, con dirigentes de la comunidad judía y compartió actividad con su jefe de Gabinete.

Hoy 12:09

En la antesala de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei buscó exhibir una postal de cohesión interna al mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una reunión en Casa Rosada con representantes de organizaciones de la comunidad judía.

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El encuentro se realizó este martes en el despacho presidencial y contó con la participación de autoridades de B’nai B’rith Internacional, entre ellos su presidente, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de la organización, Daniel Sporn. También estuvieron presentes el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el vicepresidente Gabriel Salem.

Por el Gobierno, además de Milei y Adorni, asistieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, en una reunión que combinó agenda institucional con gestos políticos hacia el frente interno.

La imagen compartida con Adorni no pasó desapercibida. Se da en un contexto en el que el jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena tras la difusión de declaraciones judiciales que lo involucran y en medio de versiones sobre reacomodamientos dentro del gabinete nacional.

En paralelo, el Ejecutivo prepara una nueva convocatoria de ministros para este viernes, en un intento por ordenar la estrategia política y económica en un escenario atravesado por tensiones y desafíos de gestión.

El viaje de Milei a Estados Unidos se inscribe en esa misma lógica. El mandatario buscará reforzar vínculos internacionales y atraer inversiones, en una agenda que incluirá reuniones con actores políticos y del sector privado.

En ese marco, la reunión con dirigentes de la comunidad judía también funcionó como un mensaje hacia el exterior, en línea con el posicionamiento internacional que el Gobierno viene intentando consolidar.