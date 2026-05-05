Escasean las figuritas del Mundial 2026: la reventa de Messi ronda el precio de $50.000

Reventa, escasez y precios en alza marcan la carrera por completar el álbum más buscado del año.

Hoy 12:39

El inicio del camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a trasladarse al consumo cotidiano incluso antes del primer partido. En distintos puntos de venta de la Argentina, la salida al mercado del álbum oficial de Panini Group generó un incremento en la demanda que derivó en faltantes de stock y reactivó tensiones entre kiosqueros y distribuidores, en un contexto que replica dinámicas observadas en ediciones anteriores.

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El producto fue lanzado con un precio oficial de $15.000 para la versión base del álbum, con una alternativa premium disponible en paralelo, mientras que cada sobre contiene siete figuritas y se comercializa a $2000. Sin embargo, a pocos días de su llegada, el circuito formal comenzó a convivir con un mercado de reventa online en el que los valores se alejan de los precios sugeridos.

En plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, los sobres muestran diferencias significativas respecto de los valores oficiales. Un pack de cinco unidades, uno de los formatos más difundidos en ese canal, se publica en torno a los $23.000, lo que representa un incremento cercano al 130% en relación con su precio de referencia. En presentaciones más grandes, como lotes de 50 paquetes, los valores rondan los $165.000 frente a los $100.000 estimados en condiciones normales, lo que implica una brecha del 65%.

La venta por unidad también evidencia el mismo comportamiento. Un sobre individual puede encontrarse por $3700, casi el doble del precio oficial. Este fenómeno se consolida a medida que aumenta la demanda y se reduce la disponibilidad en los puntos de venta tradicionales, donde en algunos casos se registran faltantes.

Dentro del universo de la colección, las figuritas individuales, en especial aquellas asociadas a futbolistas de mayor exposición, adquieren un valor diferencial. En esta edición, la presencia de Lionel Messi concentra buena parte de la atención. El capitán de la selección argentina, que formó parte del plantel campeón en Copa Mundial de la FIFA 2022, vuelve a integrar el álbum y su figurita se comercializa en el mercado online por valores cercanos a los $50.000.

También aparecen combinaciones que reúnen a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé junto a Messi. Estos conjuntos se publican en torno a los $129.000, impulsados por la demanda de coleccionistas que buscan reunir a los jugadores con mayor presencia en el fútbol global.

En paralelo, el resto de los integrantes de la Selección Argentina de fútbol también conforma un segmento activo dentro del mercado. Jugadores como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico presentan precios que parten desde los $6000 y pueden alcanzar los $20.000, dependiendo de la disponibilidad y la demanda.