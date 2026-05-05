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Conmoción en el barrio Siglo XX: una vecina se descompensó y llegó sin vida al hospital

El hecho ocurrió en una vivienda al sur de nuestra Capital. La mujer estaba siendo trasladada por allegados en.

Hoy 13:22

Un hecho trágico sucedió durante la noche del lunes, cuando una mujer de 46 años sufrió una descompensación en su hogar y falleció mientras era transportada al Centro de Salud Mama Antula.

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Según fuentes policiales, la persona identificada como Gabriela Fernanda Alustiza, domiciliada en la Manzana 63, fue encontrada sin aparentes signos vitales por una vecina, quien luego alertó a los efectivos.

La mujer fue trasladada al hospital en un vehículo particular, donde el médico de turno constató que ya había fallecido. Luego, el personal médico de la policía inspeccionó el cuerpo e informó que la víctima tenía antecedentes de epilepsia.

Intervino en el hecho el personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 51, mientras que el caso quedó a cargo de la fiscal de turno, la Dra Silvina Paz.

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