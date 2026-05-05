San Lorenzo enfrenta a Deportivo Cuenca con la chance de afirmarse en la cima de la Copa Sudamericana

El Ciclón visita al equipo ecuatoriano desde las 23, por la cuarta fecha del Grupo D. Llega como líder de la zona y buscará un triunfo clave para acercarse a la clasificación.

Hoy 14:06

San Lorenzo visitará este martes a Deportivo Cuenca en Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de sostener el liderazgo y dar un paso importante rumbo a la próxima instancia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se jugará desde las 23 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro y será televisado por ESPN. El árbitro principal será el chileno José Cabero, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

El Ciclón llega como puntero del grupo con 5 puntos, producto de un empate 1-1 ante Deportivo Recoleta en Paraguay, una victoria 2-0 frente a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro y una igualdad 1-1 ante Santos, el equipo de Neymar.

En el plano local, el conjunto de Boedo viene de caer 2-1 en el clásico ante Independiente en el Pedro Bidegain, aunque logró clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura gracias a que Unión no ganó. Según los resultados pendientes, finalizará séptimo u octavo de su zona y deberá disputar los playoffs como visitante.

Del otro lado, Deportivo Cuenca aparece como escolta del grupo con 4 unidades. El equipo ecuatoriano comenzó su participación con un triunfo 1-0 ante Santos, luego cayó frente a San Lorenzo y viene de igualar sin goles ante Deportivo Recoleta como visitante.

En el campeonato local, Cuenca llega con confianza tras vencer 2-1 a Técnico Universitario durante el fin de semana. Actualmente se ubica octavo, con 17 puntos, a 11 del líder Independiente del Valle.

El partido asoma como clave para ambos. San Lorenzo buscará consolidarse en lo más alto del grupo, mientras que Deportivo Cuenca intentará hacerse fuerte como local para recuperar el primer puesto y seguir prendido en la pelea por la clasificación.

Por la quinta fecha, Deportivo Cuenca recibirá a Recoleta el 19 de mayo, mientras que San Lorenzo visitará a Santos el 20 de mayo.

Datos del partido

Copa Sudamericana – Grupo D, fecha 4

Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo

Hora: 23

TV: ESPN

Árbitro: José Cabero, de Chile

VAR: Rodrigo Carvajal, de Chile

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro