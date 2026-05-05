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El Cine Teatro Renzi renueva su cartelera con el estreno de “Mortal Kombat II”

La sala municipal de La Banda presenta una programación variada del 7 al 13 de mayo, con acción, clásicos, producciones nacionales y funciones especiales.

Hoy 15:04

La Municipalidad de La Banda invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una nueva programación en el Cine Teatro Renzi, con propuestas para todos los gustos que se proyectarán del 7 al 13 de mayo.

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Entre los títulos destacados se encuentra “Michael: La historia de Michael Jackson”, con función a las 15:40 horas, y “El Diablo Viste a la Moda”, a las 17:50 horas. Ambas películas contarán con promoción 2x1 los días lunes, martes y miércoles.

En el marco del espacio INCAA, se proyectará “La Casaca de Dios” el 7 de mayo a las 20, y “Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná” los días 9 y 10 de mayo, también a las 20.

Por su parte, el público podrá disfrutar de “Mortal Kombat II”, con funciones a las 22, ideal para los amantes de la acción.

Además, el viernes 8 de mayo a las 20 se presentará “Wasiman”, una producción santiagueña que refuerza el acompañamiento al cine regional. El valor de la entrada general será de $5000, con un costo de $2500 para jubilados y estudiantes.

De esta manera, el Cine Teatro Renzi continúa ofreciendo una cartelera variada y accesible, promoviendo el acceso a la cultura y el entretenimiento para toda la comunidad.

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