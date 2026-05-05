Hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia: esto se sabe hasta el momento

Una de las víctimas falleció a bordo, mientras que otras dos llegaron a ser hospitalizadas en Sudáfrica. Hay pacientes graves y la OMS anunció que España recibirá al buque aunque el gobierno lo desmintió.

Hoy 15:58

Un crucero que partió desde la Argentina quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras un brote de hantavirus que ya dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo. La embarcación zarpó el 20 de marzo desde Ushuaia y ahora se encuentra frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde.

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Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento hay una infección confirmada por laboratorio y otros cinco casos bajo investigación. En total, seis personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad: tres fallecieron, una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica y dos continúan a bordo.

Además, este martes anunció que el gobierno de España aceptó recibir a los pasajeros del barco, en estos momentos varado en el océano Atlántico. El Ministerio de Salud español, en tanto, lo desmintió.

“En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente”, indicó la cartera sanitaria, que destacó que “hasta entonces, no se adoptará ninguna decisión”.

Minutos antes, el organismo de las Naciones Unidas había asegurado que recibiría en el archipiélago de Canarias el crucero MV Hondius, actualmente anclado frente a Cabo Verde, en donde las autoridades no le permitieron desembarcar.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), son siete los confirmados o sospechosos de hantavirus y Oceanwide Expeditions confirmó la detección del virus en una de las pasajeras fallecidas.

Si bien no confirmaron una evacuación de los pasajeros, que ya llevan tres días varados frente a Cabo Verde, desde Países Bajos, de donde es la empresa naviera, avanzan en la preparación de una posible evacuación médica.

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque, según las primeras informaciones.