Choque de motos en La Banda: una mujer resultó herida

El accidente ocurrió en Libertador y Belgrano. El otro conductor se dio a la fuga.

Hoy 13:41

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas tuvo lugar en la intersección de avenida Libertador y Belgrano, en la ciudad de La Banda. Como consecuencia del impacto, una mujer resultó herida y debió ser asistida por personal de emergencias en el lugar.

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Según las primeras informaciones, el otro conductor involucrado en el choque se dio a la fuga tras el hecho.

En el caso interviene personal de la Comisaría 15, que trabaja para esclarecer las circunstancias del siniestro y dar con el responsable.