Lanús visita a Always Ready en la altura con la ilusión de dar un paso clave en la Libertadores

El Granate enfrentará al equipo boliviano desde las 21.30 en El Alto, por la cuarta fecha del Grupo G. Una victoria lo dejaría muy bien perfilado en la pelea por los octavos de final.

Hoy 14:02

Lanús visitará este martes a Always Ready en el Estadio Municipal El Alto, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificación.

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El encuentro comenzará a las 21.30 y podrá verse por Fox Sports 2. El árbitro será el peruano Roberto Pérez, mientras que en el VAR estará su compatriota Michael Espinoza.

El Granate llega a Bolivia con 6 puntos y ubicado en la segunda posición del grupo. Por eso, una victoria en la altura lo dejaría muy bien encaminado rumbo a los octavos de final, cuando todavía restarán dos fechas por disputarse.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un saldo positivo en las primeras tres jornadas de la competencia continental. Debutó con derrota por 1-0 ante Mirassol en Brasil, luego venció por el mismo resultado a Always Ready como local y viene de superar 1-0 a Liga de Quito.

Además, Lanús llega a este compromiso ya clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal durante el fin de semana. En su última presentación por el certamen local, con un equipo alternativo, igualó sin goles ante Deportivo Riestra en La Fortaleza y alcanzó los 24 puntos en la Zona A.

Del otro lado, Always Ready atraviesa un presente complicado en la Copa Libertadores. El conjunto boliviano perdió los tres partidos que disputó hasta el momento: 1-0 ante Liga de Quito, 1-0 frente a Lanús y 2-0 contra Mirassol.

Pese a que viene de ganarle 3-1 a Nacional Potosí por el torneo local, la irregularidad del equipo derivó en un cambio de entrenador. La dirigencia decidió poner fin al ciclo de Julio César Baldivieso, luego de más de un año de trabajo y un título conseguido.

Horas después, el club anunció la llegada del argentino Marcelo Straccia, quien tendrá su debut justamente ante Lanús por la Libertadores.

Por la quinta fecha del grupo, Lanús visitará a Liga de Quito el miércoles 20 de mayo, mientras que Always Ready recibirá a Mirassol el martes 19 de mayo.

Datos del partido

Copa Libertadores – Grupo G, fecha 4

Always Ready vs. Lanús

Hora: 21.30

TV: Fox Sports 2

Árbitro: Roberto Pérez, de Perú

VAR: Michael Espinoza, de Perú

Estadio: Municipal El Alto